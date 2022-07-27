Лоб в лоб столкнулись две «легковушки» близ Актау: есть пострадавшие

Дорожная авария произошла сегодня вечером, 27 июля, у поста №17 в пригороде Актау.В распоряжении Lada.kz оказалось видео с момента ДТП.На кадрах видно, как два легковых автомобиля едут навстречу друг другу на большой скорости и сталкиваются лоб в лоб.Lada.kz ожидает комментарий от департамента полиции и областной больницы.