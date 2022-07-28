В Сети появилось видео аварии на трассе Актау-Атырау

По данным полиции, 28 июля около 15:20 часов на трассе Актау-Атырау произошло ДТП с участием двух автомашин марки Mercedes-Benz S320 и Lada Priora.О пострадавших в аварии пока не сообщается.- В настоящее время на месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Обстоятельства выясняются. В данный момент проводится осмотр места происшествия, - сообщили в полиции региона.