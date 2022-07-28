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ЛАДА.kz » Происшествия

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Вчера, 21:00

Просмотров: 2897

В Сети появилось видео аварии на трассе Актау-Атырау

Дорожно-транспортное происшествие случилось днём 28 июля 2022 года. Подробности аварии рассказали в департаменте полиции региона.

Кадр видео
По данным полиции, 28 июля около 15:20 часов на трассе Актау-Атырау произошло ДТП с участием двух автомашин марки Mercedes-Benz S320 и Lada Priora.



О пострадавших в аварии пока не сообщается.

- В настоящее время на месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Обстоятельства выясняются. В данный момент проводится осмотр места происшествия, - сообщили в полиции региона.




В Сети появилось видео аварии на трассе Актау-Атырау


В Сети появилось видео аварии на трассе Актау-Атырау



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Комментарии ( 1 )

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Ирон (Посетители) Вчера, 23:28
Если так серьезно вшатались явно там трупы. Что случилось что за тема второй день такие страшные дтп
 
 

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