Ночная кража попала на видео в Актау

Инцидент произошел в ночь на 30 июля в 04:22 в мясном магазине «Рабия», который находится между супермаркетом «Аман» и «Детским миром» в 28 микрорайоне.По словам хозяйки магазина, охранника у нее нет. Злоумышленник с помощью ножа открыл дверь, прошел к кассе и вытащил оттуда 30 тысяч тенге.Кражу сняла камера видеонаблюдения, установленная в помещении.Владелица магазина намерена обратиться с заявлением в полицию.