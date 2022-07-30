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ЛАДА.kz » Происшествия

Сергей Кораблев

Опубликовано: Вчера, 20:20

Просмотров: 1897

Сержант повесился в туалете своего дома в пригороде Актау

В повешенном состоянии его обнаружила жена, сообщает пресс-служба Национальной гвардии РК.

Фото из доступных источников
Сообщается, что 30 июля в 05:15 в воинскую часть поступила информация о том, что старший сержант Абылай Мергалиев совершил суицид.

При выяснении обстоятельств стало известно, что около 03:30 ночи супруга обнаружила мужа в туалете дома, где они проживали в селе Баскудык Мунайлинского района.

Начальник караула специальной комендатуры, старший сержант Абылай Мергалиев, 1990 года рождения, женат, воспитывает дочь. В рядах Национальной гвардии с 2015 года.

По данному факту было доложено по линии дежурной службы и оповещены взаимодействующие органы. Причины и обстоятельства выясняются, проводится служебное расследование.

Главное командование Национальной гвардии РК приносит свои глубокие соболезнования родным и близким покойного военнослужащего.



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