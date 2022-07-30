Сержант повесился в туалете своего дома в пригороде Актау

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Сообщается, что 30 июля в 05:15 в воинскую часть поступила информация о том, что старший сержант Абылай Мергалиев совершил суицид.
При выяснении обстоятельств стало известно, что около 03:30 ночи супруга обнаружила мужа в туалете дома, где они проживали в селе Баскудык Мунайлинского района.
Начальник караула специальной комендатуры, старший сержант Абылай Мергалиев, 1990 года рождения, женат, воспитывает дочь. В рядах Национальной гвардии с 2015 года.
По данному факту было доложено по линии дежурной службы и оповещены взаимодействующие органы. Причины и обстоятельства выясняются, проводится служебное расследование.
Главное командование Национальной гвардии РК приносит свои глубокие соболезнования родным и близким покойного военнослужащего.
При выяснении обстоятельств стало известно, что около 03:30 ночи супруга обнаружила мужа в туалете дома, где они проживали в селе Баскудык Мунайлинского района.
Начальник караула специальной комендатуры, старший сержант Абылай Мергалиев, 1990 года рождения, женат, воспитывает дочь. В рядах Национальной гвардии с 2015 года.
По данному факту было доложено по линии дежурной службы и оповещены взаимодействующие органы. Причины и обстоятельства выясняются, проводится служебное расследование.
Главное командование Национальной гвардии РК приносит свои глубокие соболезнования родным и близким покойного военнослужащего.
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