Лежавшего на проезжей части дороги мужчину в Бейнеу оштрафовали

На кадрах видео, которое появилось в Сети, видно, что мужчина препятствовал движению транспорта и находился на проезжей части дороги. Инцидент произошёл в Бейнеу.Сотрудники отдела полиции Бейнеуского района установили личность 33-летнего мужчины.- На него составлен протокол по части 1 статьи 614 КоАП РК, - сообщает пресс-служба полиции региона.Статья 614.Создание препятствий для движения транспортных средств влекут штраф на физических лиц в размере трёх, на должностных лиц – в размере десяти месячных расчетных показателей.