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ЛАДА.kz » Происшествия

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 15:38

Просмотров: 753

Лежавшего на проезжей части дороги мужчину в Бейнеу оштрафовали

В Сети появилось видео лежачего на дороге мужчины. Личность правонарушителя установлена.

Кадр видео
На кадрах видео, которое появилось в Сети, видно, что мужчина препятствовал движению транспорта и находился на проезжей части дороги. Инцидент произошёл в Бейнеу.



Сотрудники отдела полиции Бейнеуского района установили личность 33-летнего мужчины.

- На него составлен протокол по части 1 статьи 614 КоАП РК, - сообщает пресс-служба полиции региона.

Статья 614.
Создание препятствий для движения транспортных средств влекут штраф на физических лиц в размере трёх, на должностных лиц – в размере десяти месячных расчетных показателей.



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