Полиция Мангистау установила личности участников ночной драки с ножом

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В ведомстве рассказали, что 31 июля около 03:30 часов между отдыхающими и охранником данного места отдыха возникла словесная перепалка, переросшая в драку.
- Сотрудниками полиции установлены и задержаны подозреваемые в возрасте 42 и 34 лет. По данному факту начато досудебное расследование по части 2 статьи 293 УК РК. В отношении подозреваемых избрана мера пресечения «подписка о не выезде». Ведется расследование, - сообщили в пресс-службе департамента полиции региона.
Напомним, драка попала на видео в Актау. По сообщению очевидцев, инцидент произошёл в ночь с 30 на 31 июля на дороге в районе базы отдыха «Серебряные пески».
- Сотрудниками полиции установлены и задержаны подозреваемые в возрасте 42 и 34 лет. По данному факту начато досудебное расследование по части 2 статьи 293 УК РК. В отношении подозреваемых избрана мера пресечения «подписка о не выезде». Ведется расследование, - сообщили в пресс-службе департамента полиции региона.
Напомним, драка попала на видео в Актау. По сообщению очевидцев, инцидент произошёл в ночь с 30 на 31 июля на дороге в районе базы отдыха «Серебряные пески».
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