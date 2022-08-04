Автомобиль врезался в дерево в Актау: три человека пострадали

Дорожно-транспортное происшествие произошло 3 августа 2022 года в 23:30 между 28А и 26 микрорайонами.- Водитель автотранспорта Mercedes-Benz E320 не справился с рулевым управлением и врезался в дерево. В результате ДТП автомашина опрокинулась. В областную больницу доставлены трое пострадавших. После оказания медицинской помощи все они были отпущены домой, - сообщили в полиции региона.На водителя составлен административный протокол по части 1 статьи 610 КоАП РК.