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ЛАДА.kz » Происшествия

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 13:44

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Житель Бейнеу выращивал во дворе дома коноплю

Сотрудниками департамента полиции Мангистауской области обнаружили 27 кустов конопли во дворе жилого дома у жителя Бейнеу, сообщает пресс-служба ведомства.

Фото пресс-службы ведомства
По данным полиции, 23 июля 2022 года во время оперативно-профилактического мероприятия «Қарасора-2022» во дворе жилого дома у жителя Бейнеу обнаружили 27 кустов растений растительного происхождения, сходных с наркотическими растениями (конопли), выращенные вместе с овощами.

Житель Бейнеу выращивал во дворе дома коноплю


- В гараже у мужчины были обнаружены 10 кустов высушенных растений, одна пластмассовая посуда для употребления наркотиков. Также изъяты предметы, похожие на наркотические вещества марихуаны с резким запахом, завёрнутые в бумагу в количестве двух штук, - сообщили в полиции региона.

Данный факт зарегистрирован в Едином реестре досудебных расследований по части 1 статьи 300 УК РК.

- Расследование продолжается. Иная информация не разглашается в интересах следствия, - отметили в пресс-службе ведомства.



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