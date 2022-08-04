Житель Бейнеу выращивал во дворе дома коноплю

По данным полиции, 23 июля 2022 года во время оперативно-профилактического мероприятия «Қарасора-2022» во дворе жилого дома у жителя Бейнеу обнаружили 27 кустов растений растительного происхождения, сходных с наркотическими растениями (конопли), выращенные вместе с овощами.- В гараже у мужчины были обнаружены 10 кустов высушенных растений, одна пластмассовая посуда для употребления наркотиков. Также изъяты предметы, похожие на наркотические вещества марихуаны с резким запахом, завёрнутые в бумагу в количестве двух штук, - сообщили в полиции региона.Данный факт зарегистрирован в Едином реестре досудебных расследований по части 1 статьи 300 УК РК.- Расследование продолжается. Иная информация не разглашается в интересах следствия, - отметили в пресс-службе ведомства.