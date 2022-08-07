Чемпион мира по борьбе из Актау отдал свой миллион сельскому спортзалу

Фото предоставили тренер Камиля Куруглиева Роман Ахмедханов
В этом июне юные спортсмены из села Кызылсай приезжали в Актау в зал на совместные тренировки по борьбе. В ходе общения выяснилось, что у них нет даже борцовского ковра. Они тренируются на старых татами для каратэ.
Удостоившемуся «золота» Камилю Куруглиеву на прошедшем чемпионате мира U17 по вольной борьбе в Риме бизнесмен и общественный деятель из Алматы Ерлан Кожасбаев подарил 1 000 000 тенге.
Камилу пришла идея приобрести борцовской ковер в секцию по вольной борьбе для юных спортсменов из села Кызылсай.
Как стало известно, борцовский ковер уже доставили.
Напомним, 31 июля Камиль Куруглиев стал чемпионом мира по вольной борьбе.
С музыкой и овациями его встретили в аэропорту Актау.
Удостоившемуся «золота» Камилю Куруглиеву на прошедшем чемпионате мира U17 по вольной борьбе в Риме бизнесмен и общественный деятель из Алматы Ерлан Кожасбаев подарил 1 000 000 тенге.
Камилу пришла идея приобрести борцовской ковер в секцию по вольной борьбе для юных спортсменов из села Кызылсай.
Как стало известно, борцовский ковер уже доставили.
Напомним, 31 июля Камиль Куруглиев стал чемпионом мира по вольной борьбе.
С музыкой и овациями его встретили в аэропорту Актау.
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