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ЛАДА.kz » Происшествия

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 16:47

Просмотров: 607

Чемпион мира по борьбе из Актау отдал свой миллион сельскому спортзалу

Такое решение принял борец Камиль Куруглиев.

Фото предоставили тренер Камиля Куруглиева Роман Ахмедханов
В этом июне юные спортсмены из села Кызылсай приезжали в Актау в зал на совместные тренировки по борьбе. В ходе общения выяснилось, что у них нет даже борцовского ковра. Они тренируются на старых татами для каратэ.

Удостоившемуся «золота» Камилю Куруглиеву на прошедшем чемпионате мира U17 по вольной борьбе в Риме бизнесмен и общественный деятель из Алматы Ерлан Кожасбаев подарил 1 000 000 тенге.

Камилу пришла идея приобрести борцовской ковер в секцию по вольной борьбе для юных спортсменов из села Кызылсай.

Как стало известно, борцовский ковер уже доставили.

Напомним, 31 июля Камиль Куруглиев стал чемпионом мира по вольной борьбе.

С музыкой и овациями его встретили в аэропорту Актау.



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