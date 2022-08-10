Кафе тушили пожарные близ Актау

По информации спасателей, сегодня, 10 августа, в 15:40 поступила информация о том, что горит кровля двухэтажного кафе в селе Атамекен Мунайлинского района.Посетители на момент пожара в кафе отсутствовали.Силами ДЧС на безопасное расстояние эвакуирован один кислородный баллон.Жертв и пострадавших нет.Пожар ликвидирован в 16:03.Причина пожара устанавливается.На место выезжали 17 огнеборцев, пять пожарных машин, также были задействованы семь полицейских и три сотрудника центра медицины катастроф.