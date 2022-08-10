Кафе тушили пожарные близ Актау

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По информации спасателей, сегодня, 10 августа, в 15:40 поступила информация о том, что горит кровля двухэтажного кафе в селе Атамекен Мунайлинского района.
Посетители на момент пожара в кафе отсутствовали.
Силами ДЧС на безопасное расстояние эвакуирован один кислородный баллон.
Жертв и пострадавших нет.
Пожар ликвидирован в 16:03.
Причина пожара устанавливается.
На место выезжали 17 огнеборцев, пять пожарных машин, также были задействованы семь полицейских и три сотрудника центра медицины катастроф.
Посетители на момент пожара в кафе отсутствовали.
Силами ДЧС на безопасное расстояние эвакуирован один кислородный баллон.
Жертв и пострадавших нет.
Пожар ликвидирован в 16:03.
Причина пожара устанавливается.
На место выезжали 17 огнеборцев, пять пожарных машин, также были задействованы семь полицейских и три сотрудника центра медицины катастроф.
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