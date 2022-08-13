В актауском ресторане вспыхнула фритюрница

По информации ДЧС региона, сообщение о возгорании фритюрницы в ресторане «Махалля» в 4 микрорайоне поступило 13 августа в 01:17.На место оперативно выехали 12 сотрудников и три единицы техники.Как доложил старший инженер по ЧС Актау, старший лейтенант гражданской защиты Елдос Халелов, возгорание ликвидировано в 01:27.Пострадавших нет.