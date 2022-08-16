В Жанаозене осудили организаторов подпольного оружейного цеха

Решением Жанаозенского районного суда два жителя региона осуждены к пяти и четырём годам лишения свободы соответственно.Напомним, что в марте 2022 года департаментом КНБ по Мангистауской области в Жанаозене проведена спецоперация по ликвидации подпольного цеха по изготовлению вооружения.Злоумышленники действовали под видом работников СТО, на самом же деле на заказ переделывали охолощенное оружие под боевое.Криминальный бизнес стремительно набирал обороты. В социальных сетях формировалась разветвленная клиентская база.Своевременно принятыми КНБ мерами преступные планы и намерения были пресечены.У злоумышленников изъято четыре боевых автомата «Калашникова», один самозарядный карабин «Симонова» и 48 боеприпасов.