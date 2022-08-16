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ЛАДА.kz » Происшествия

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 17:40

Просмотров: 244

В Жанаозене осудили организаторов подпольного оружейного цеха

В Жанаозене состоялся судебный процесс в отношении преступной группировки, занимавшейся изготовлением и сбытом оружия, сообщается на официальном сайте КНБ РК.

Фото: пресс-службы КНБ РК
Решением Жанаозенского районного суда два жителя региона осуждены к пяти и четырём годам лишения свободы соответственно.

В Жанаозене осудили организаторов подпольного оружейного цеха


В Жанаозене осудили организаторов подпольного оружейного цеха


В Жанаозене осудили организаторов подпольного оружейного цеха


В Жанаозене осудили организаторов подпольного оружейного цеха


В Жанаозене осудили организаторов подпольного оружейного цеха


Напомним, что в марте 2022 года департаментом КНБ по Мангистауской области в Жанаозене проведена спецоперация по ликвидации подпольного цеха по изготовлению вооружения.

Злоумышленники действовали под видом работников СТО, на самом же деле на заказ переделывали охолощенное оружие под боевое.

Криминальный бизнес стремительно набирал обороты. В социальных сетях формировалась разветвленная клиентская база.

Своевременно принятыми КНБ мерами преступные планы и намерения были пресечены.

У злоумышленников изъято четыре боевых автомата «Калашникова», один самозарядный карабин «Симонова» и 48 боеприпасов.



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