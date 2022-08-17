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ЛАДА.kz » Происшествия

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 15:29

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За неделю в Мангистау сгорели три автомобиля

С 8 по 14 августа в регионе произошло девять пожаров и 25 случаев горения, пять раз спасатели выезжали на аварийно-спасательные работы, сообщает Рукия Сычёва, руководитель пресс-центра службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ ДЧС Мангистауской области.

Фото пресс-службы ведомства
Спасатели рассказали некоторые подробности происшествий

Один из пожаров произошёл 9 августа в Жанаозене. Примерно в 14:14 в микрорайоне «Рахат» произошло горение дров для приготовления шашлыка в кафе «Тапчан». Пострадавших нет. Причина и ущерб устанавливаются дежурным дознавателем.

В этот же день произошёл ещё один пожар в Жанаозене. В 21 доме, в микрорайоне «Коктем» сгорела входная дверь в одной из квартир. Пожарные эвакуировали пять человек, в том числе троих детей. Пострадавших нет.

На следующий день в 11:53 произошло горение двухкомнатного сарая, расположенного отдельно от дома в селе Таучик. Пожар удалось потушить до прибытия спасателей. Площадь горения составила 40 квадратных метров.

В этот же день произошло возгорание крыши и комнаты на втором этаже двухэтажной столовой «Очаг», в селе Атамекен, в Мунайлинском районе. Площадь горения составила 70 квадратных метров.

В четверг, 11 августа, в двухкомнатной квартире 58 дома, в 4 микрорайоне произошло горение стиральной машины в ванной комнате. Обошлось без пострадавших.

На следующий день в 20:23 на 35 километре автодороги Актау-Жетыбай сгорел автомобиль Nissan Maxima. Причина и ущерб устанавливаются дежурным дознавателем.

В субботу, 13 августа, сгорел ещё один автомобиль Hyunday Santa Fe в 32А микрорайоне, возле дома №9.

Утром в воскресенье, 14 августа, в 25 километрах от посёлка Жетыбай, на автодороге Актау-Жанаозен, сгорел автомобиль Ssang Yong.

В этот же день сгорела одна из комнат в двухкомнатной времянке в Жанаозене. Площадь горения составила 25 квадратных метров. Пострадавших нет. Причина и ущерб устанавливаются дежурным дознавателем.

Огнеборцы напоминают жителям о соблюдении мер безопасности:
- не оставлять непотушенные сигареты и спички;
- следить за исправностью электрических проводов и приборов;
- не перегружать электросети;
- использовать только исправное электрическое и газовое оборудование;
- не оставлять детей без присмотра.



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