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ЛАДА.kz » Происшествия

Растегаева Тамара

Опубликовано: Сегодня, 12:17

Просмотров: 12

В Актау мужчина заявил о нападении на него тюленя

Инцидент, по словам потерпевшего, произошёл 19 августа, недалеко от отеля Rixos Water World Aktau, вблизи от берега.

Фото пользователя Лада.kz
По словам Нурлана Наурызбекова, он с друзьями купался недалеко от берега на пляже за отелем Rixos. Мужчины увидели вдалеке большого тюленя. Тот впоследствии внезапно напал на 25-тилетнего парня. Как рассказал пострадавший, эндемик Каспия был длиной около метра, и напал со спины, укусил мужчину за руку, расцарапал ему спину и плечо.

- Мы с друзьями сначала увидели тюленя, но он очень далеко плавал. Потом мы где-то полчаса купались. Все вышли из воды, а я остался один, и сзади неожиданно меня атаковал тюлень! Все думают, что тюлени милые создания. Но это не так, они тоже хищники и в море ищут жертву. Если бы не было друзей, то он меня бы полностью сожрал, - рассказал Нурлан.

Напомним, что 20 августа тюлень искусал детей в Актау.



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