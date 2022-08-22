В Актау мужчина заявил о нападении на него тюленя

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По словам Нурлана Наурызбекова, он с друзьями купался недалеко от берега на пляже за отелем Rixos. Мужчины увидели вдалеке большого тюленя. Тот впоследствии внезапно напал на 25-тилетнего парня. Как рассказал пострадавший, эндемик Каспия был длиной около метра, и напал со спины, укусил мужчину за руку, расцарапал ему спину и плечо.
- Мы с друзьями сначала увидели тюленя, но он очень далеко плавал. Потом мы где-то полчаса купались. Все вышли из воды, а я остался один, и сзади неожиданно меня атаковал тюлень! Все думают, что тюлени милые создания. Но это не так, они тоже хищники и в море ищут жертву. Если бы не было друзей, то он меня бы полностью сожрал, - рассказал Нурлан.
Напомним, что 20 августа тюлень искусал детей в Актау.
- Мы с друзьями сначала увидели тюленя, но он очень далеко плавал. Потом мы где-то полчаса купались. Все вышли из воды, а я остался один, и сзади неожиданно меня атаковал тюлень! Все думают, что тюлени милые создания. Но это не так, они тоже хищники и в море ищут жертву. Если бы не было друзей, то он меня бы полностью сожрал, - рассказал Нурлан.
Напомним, что 20 августа тюлень искусал детей в Актау.
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