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ЛАДА.kz » Происшествия

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 17:47

Просмотров: 1247

Тюлень искусал детей в Актау

Инцидент произошёл в 14 микрорайоне, вблизи от берега.

Фото предоставила мама одной из пострадавших девочек
По словам матери одной из пострадавших Елены, её 12-летняя дочь с 11-летней подружкой купались недалеко от берега в 14 микрорайоне. Внезапно на них напал небольшой тюлень - одной из девочек он укусил руку, второй - область плеча и спину.

- Мы вообще не знали даже, что он там плавает. Он подплыл и напал на нас, - говорят девочки.


Тюлень искусал детей в Актау

Пострадавшая девочка


По словам Елены, девочки испытали сильнейший шок. Взрослые, находившиеся на берегу, никак не отреагировали на произошедшее. Её дочь сразу позвонила и сообщила о случившемся.

Женщина тут же приехала и забрала обеих в приёмный покой областной больницы, обработав тем временем раны перекисью водорода.

Вплоть до 16 сентября пострадавшим будут делать прививки.

Тюлень искусал детей в Актау

Второй пострадавший ребенок


- Видимо, когда девочки барахтались в воде, тюлень отреагировал и почувствовал это как агрессию. Тюлени-то сами не нападают. В детстве мы также плавали в полметре от них, и всё обходилось благополучно. Вода сейчас тёплая, и они приплывают ближе к берегу, - говорит женщина.


Елена обращается через Lada.kz к ДЧС Мангистауской области, чтобы они выставили спасателей на набережной 14 микрорайона, так как подобные случаи нападения тюленей происходят не впервые. Горожан она просит не проявлять агрессию к этим животным, а быть бдительнее и осторожнее.

Напомним, отдыхающие забили тюленя палками и камнями ради фотоснимка в Мангистау.

Ранее также был инцидент, когда подплывшего к отдыхающим на берегу Каспийского моря детеныша тюленя закидали камнями.



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Комментарии ( 2 )

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  • shurik_kz11
 12-й регион (Посетители) Сегодня, 18:35
Теперь эта статья вызовет очередную реакцию ( отдыхающие забили тюленя палками и камнями...,также был инцидент, когда подплывшего к отдыхающим на берегу Каспийского моря детеныша тюленя закидали камнями...) со стороны двуногих. Не надо было об этом писать. У нас тут народ разный, одни примут как предупреждение, а другие воспримут -- как вызов!
 
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Ирон (Посетители) Сегодня, 18:07
Паходу этот тюлень родня тому которого палками забили .перепутал и решил что девочки не барахтались а били кого то палками и решил отомстить .жаль и девочек и животное
 
 

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