Тюлень искусал детей в Актау

Фото предоставила мама одной из пострадавших девочек
По словам матери одной из пострадавших Елены, её 12-летняя дочь с 11-летней подружкой купались недалеко от берега в 14 микрорайоне. Внезапно на них напал небольшой тюлень - одной из девочек он укусил руку, второй - область плеча и спину.
По словам Елены, девочки испытали сильнейший шок. Взрослые, находившиеся на берегу, никак не отреагировали на произошедшее. Её дочь сразу позвонила и сообщила о случившемся.
Женщина тут же приехала и забрала обеих в приёмный покой областной больницы, обработав тем временем раны перекисью водорода.
Вплоть до 16 сентября пострадавшим будут делать прививки.
Елена обращается через Lada.kz к ДЧС Мангистауской области, чтобы они выставили спасателей на набережной 14 микрорайона, так как подобные случаи нападения тюленей происходят не впервые. Горожан она просит не проявлять агрессию к этим животным, а быть бдительнее и осторожнее.
Напомним, отдыхающие забили тюленя палками и камнями ради фотоснимка в Мангистау.
Ранее также был инцидент, когда подплывшего к отдыхающим на берегу Каспийского моря детеныша тюленя закидали камнями.
- Мы вообще не знали даже, что он там плавает. Он подплыл и напал на нас, - говорят девочки.
Пострадавшая девочка
По словам Елены, девочки испытали сильнейший шок. Взрослые, находившиеся на берегу, никак не отреагировали на произошедшее. Её дочь сразу позвонила и сообщила о случившемся.
Женщина тут же приехала и забрала обеих в приёмный покой областной больницы, обработав тем временем раны перекисью водорода.
Вплоть до 16 сентября пострадавшим будут делать прививки.
Второй пострадавший ребенок
- Видимо, когда девочки барахтались в воде, тюлень отреагировал и почувствовал это как агрессию. Тюлени-то сами не нападают. В детстве мы также плавали в полметре от них, и всё обходилось благополучно. Вода сейчас тёплая, и они приплывают ближе к берегу, - говорит женщина.
Елена обращается через Lada.kz к ДЧС Мангистауской области, чтобы они выставили спасателей на набережной 14 микрорайона, так как подобные случаи нападения тюленей происходят не впервые. Горожан она просит не проявлять агрессию к этим животным, а быть бдительнее и осторожнее.
Напомним, отдыхающие забили тюленя палками и камнями ради фотоснимка в Мангистау.
Ранее также был инцидент, когда подплывшего к отдыхающим на берегу Каспийского моря детеныша тюленя закидали камнями.