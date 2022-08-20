Тюлень искусал детей в Актау

- Мы вообще не знали даже, что он там плавает. Он подплыл и напал на нас, - говорят девочки.

Пострадавшая девочка

Второй пострадавший ребенок

- Видимо, когда девочки барахтались в воде, тюлень отреагировал и почувствовал это как агрессию. Тюлени-то сами не нападают. В детстве мы также плавали в полметре от них, и всё обходилось благополучно. Вода сейчас тёплая, и они приплывают ближе к берегу, - говорит женщина.