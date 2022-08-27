Работу в нефтяной компании и льготное жилье обещали аферисты жителям Актау

Polisia.kz

В управление полиции Актау обратился местный житель, которому мошенник обещал трудоустройство в нефтяной компании. Потерпевшему был причинен ущерб в размере миллиона тенге. В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками криминальной полиции задержан 34-летний житель Тупкараганского района. По данному факту начато досудебное расследование по части 1 статьи 190 УК РК «Мошенничество».



В другом случае с заявлением в полицию обратился мужчина и сообщил о мошенничестве. Злоумышленница обещала ему оказать помощь в получении льготного жилья. Ею был причинен ущерб в размере 5,4 миллиона тенге. В ходе оперативно-розыскных мероприятий 31-летняя жительница Актау задержана. По данному факту начато досудебное расследование по части 3 статьи 190 УК РК «Мошенничество».