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ЛАДА.kz » Происшествия

Жанна Сагидуллакызы

Опубликовано: Сегодня, 13:02

Просмотров: 1951

В Мангистау 44-летняя женщина выращивала марихуану

По результатам оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками управления по противодействию наркопреступности департамента полиции Мангистауской области была задержана 44-летняя женщина. У нее дома полиция изъяла растение массой около 5 килограммов, передает Polisia.kz.

Polisia.kz
В отдел полиции Мунайлинского района 22 августа поступила информация о том, что местная жительница – гражданка Н. занимается выращиванием и распространением наркотических средств на территории Мангистауской области, передает Polisia.kz.

По результатам оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками управления по противодействию наркопреступности была задержана 44-летняя женщина, во дворе дома которой обнаружено и изъято наркотическое растение весом около 5 килограммов.

По данному факту начато досудебное расследование по части 1 статьи 300 Уголовнлго Кодекса РК «Незаконное культивирование запрещенных к выращиванию растений, содержащих наркотические вещества». Иная информация не разглашается в интересах следствия.



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