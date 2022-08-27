Опий изъяли у жителя Актау

polisia.kz
У жителя Актау изъяли опий, сообщает Polisia.kz.
Сотрудниками департамента полиции Мангистауской области 20 августа около 21:50 в ходе проведения оперативно-профилактического мероприятия «Карасора-2022» в 19 микрорайоне Актау был задержан 36-летний гражданин.
Во время проведения личного обыска у него обнаружили вещество, похожее на наркотическое средство опий. Также, при проведении обыска в квартире подозреваемого были обнаружены 8 пакетиков с веществом, похожим на наркотическое вещество опий.
По данному факту начато досудебное расследование по пункту 3 части 3 статьи 297 УК РК «Незаконное изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов». Иная информация не разглашается в интересах следствия.
Сотрудниками департамента полиции Мангистауской области 20 августа около 21:50 в ходе проведения оперативно-профилактического мероприятия «Карасора-2022» в 19 микрорайоне Актау был задержан 36-летний гражданин.
Во время проведения личного обыска у него обнаружили вещество, похожее на наркотическое средство опий. Также, при проведении обыска в квартире подозреваемого были обнаружены 8 пакетиков с веществом, похожим на наркотическое вещество опий.
По данному факту начато досудебное расследование по пункту 3 части 3 статьи 297 УК РК «Незаконное изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов». Иная информация не разглашается в интересах следствия.
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