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ЛАДА.kz » Происшествия

Жанна Сагидуллакызы

Опубликовано: Сегодня, 16:59

Просмотров: 884

У водителя в Мангистау изъято 152 килограмма осетровых рыб

Полицейские обнаружили в автомобиле у жителя Мангистау 34 штуки осетровых пород рыбы общим весом 152 килограмма. Об этом сообщили в департаменте полиции региона.

Фото департамента полиции Мангистау
Инцидент произошёл 31 августа 2022 года около 22:50. Сотрудниками роты полиции на 100/32 километре трассы «Актау—Форт-Шевченко» был остановлен автомобиль марки Mitsubishi Delica. В ходе осмотра автомобиля в нём была обнаружена и изъята рыба.

- В отношении подозреваемого в нарушении природоохранного законодательства начато досудебное расследование по статье 339 Уголовного кодекса РК (Незаконное занятие редкими и находящимися под угрозой исчезновения видами растений или животных, а также запрещёнными к использованию видами, их частями или дериватами). Иные сведения не разглашаются в интересах следствия, - сообщили в пресс-службе департамента полиции Мангистауской области.



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