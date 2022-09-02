У водителя в Мангистау изъято 152 килограмма осетровых рыб

Фото департамента полиции Мангистау

Инцидент произошёл 31 августа 2022 года около 22:50. Сотрудниками роты полиции на 100/32 километре трассы «Актау—Форт-Шевченко» был остановлен автомобиль марки Mitsubishi Delica. В ходе осмотра автомобиля в нём была обнаружена и изъята рыба.



- В отношении подозреваемого в нарушении природоохранного законодательства начато досудебное расследование по статье 339 Уголовного кодекса РК (Незаконное занятие редкими и находящимися под угрозой исчезновения видами растений или животных, а также запрещёнными к использованию видами, их частями или дериватами). Иные сведения не разглашаются в интересах следствия, - сообщили в пресс-службе департамента полиции Мангистауской области.