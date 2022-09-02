В Актау сгорел автомобиль

В Актау 2 сентября в 15:24 поступило сообщение о возгорании автомобиля в 20 микрорайоне.На место происшествия выехала одна техника и шесть сотрудников противопожарной службы.- По прибытию выявлено горение автомобиля марки Opel Vectra. Хозяин автомобиля не найден. Пожар был потушен в 15:36. Пострадавших нет, - сообщил старший инженер управления по чрезвычайным ситуациям Актау Елдос Халелов.