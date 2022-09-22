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ЛАДА.kz » Происшествия

Опубликовано: Сегодня, 16:38

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За неуплату алиментов в Мангистау осудили 18 человек

Мужчины понесли уголовное наказание за неуплату алиментов. Помимо этого, в отношении 62 должников возбуждены административные дела. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Мангистауской области.

Иллюстративное фото с сайта toppress.kz
С начала 2022 года в Мангистауской области осудили 18 мужчин-должников по алиментам. К слову, они являются отцами 26 детей.

Как доказало следствие, нарушители в целях невыплаты алиментов умышленно скрывали места работы, полностью возложив заботу о детях на плечи их матерей.

- К примеру, один из злостных неплательщиков алиментов на протяжении трех лет умышленно не производил выплаты на содержание своих детей, и его задолженность составила более двух миллионов тенге. 1 сентября приговором Специализированного межрайонного суда по делам несовершеннолетних этот должник был признан виновным по статье 139 Уголовного кодекса Республики Казахстан (Неисполнение обязанностей по уплате средств на содержание детей) и ему назначено наказание в виде ограничения свободы на год, - рассказали в пресс-службе областной прокуратуры.

Кроме того, в отношении 62 должников возбуждены административные дела: из них 34 лица подвергнуты аресту, на 28 лиц наложен штраф на общую сумму 403 тысячи тенге.

В результате проведенной работы, по алиментам погашен долг в размере 52 миллионов тенге.

По словам прокурора области Руфата Куттукова, меры принимаются именно в отношении злостных уклонистов, тем же кто попал в трудную жизненную ситуацию совместно с госорганами предоставляется возможность трудоустроиться.

- В регионе проводятся ярмарки вакансий, и с начала этого года трудоустроено 95 должников по алиментам. Развод не является причиной неисполнения своих родительских обязанностей, дети не должны страдать от ошибок взрослых, тех же, кто не хочет это понимать, будем привлекать к строгой ответственности, - предупредил прокурор области.

Михаил Одинцов.



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