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ЛАДА.kz » Происшествия

Жанна Сагидуллакызы

Опубликовано: Сегодня, 15:53

Просмотров: 211

Дешевые путевки: в Актау от рук мошенницы пострадали 40 человек

Женщина на протяжении полугода имитировала деятельность турфирмы. Она предлагала дешевые путевки за границу, а после оформления сделки исчезала. Об этом сообщили в городской прокуратуре Актау.

Фото из архива Lada.kz
На протяжении полугода гражданка К., арендовав офисное помещение, продавала в Актау туристические путевки по заниженным ценам. После того, как она получала деньги от жителей, тратила их на свои нужды и исчезала.

- Жертвами мошенничества стали более 40 граждан, многие потерпевшие привлекали к приобретению путевок своих родных и друзей. В настоящее время злоумышленница предана суду, - сообщили в прокуратуре Актау.

Представители надзорного ведомства не исключают, что пострадавших может быть еще больше, поэтому просят всех обманутых граждан обращаться в правоохранительные органы.

- Призываем граждан быть бдительными и воздержаться от приобретения товаров и услуг у непроверенных и сомнительных источников! В погоне за «низкими ценами» вы не только лишаетесь своего имущества и денег, но и подвергаете риску своих родных и близких, - добавили в прокуратуре.



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