Дешевые путевки: в Актау от рук мошенницы пострадали 40 человек

Фото из архива Lada.kz

На протяжении полугода гражданка К., арендовав офисное помещение, продавала в Актау туристические путевки по заниженным ценам. После того, как она получала деньги от жителей, тратила их на свои нужды и исчезала.



- Жертвами мошенничества стали более 40 граждан, многие потерпевшие привлекали к приобретению путевок своих родных и друзей. В настоящее время злоумышленница предана суду, - сообщили в прокуратуре Актау.



Представители надзорного ведомства не исключают, что пострадавших может быть еще больше, поэтому просят всех обманутых граждан обращаться в правоохранительные органы.



- Призываем граждан быть бдительными и воздержаться от приобретения товаров и услуг у непроверенных и сомнительных источников! В погоне за «низкими ценами» вы не только лишаетесь своего имущества и денег, но и подвергаете риску своих родных и близких, - добавили в прокуратуре.