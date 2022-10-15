Бетонная опора придавила рабочего в Мангистау

Фото очевидцев

По информации департамента полиции на транспорте, 14 октября на перегоне «РЗД-14-РЗД-15» Мангистауской области при проведении кабельных работ погиб рабочий.



В настоящее время по данному факту проводится расследование по статье 156 УК РК (Нарушение правил охраны труда).



Другая информация в соответствии со статьёй 201 УПК РК не подлежит разглашению в интересах следствия.