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ЛАДА.kz » Происшествия

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 11:59

Просмотров: 1064

Развращение малолетней и насильственные действия: адвокат потерпевшей из Актау сообщила о завершении расследования дела

Следователем собраны все доказательства. Дело передано прокурору на изучение. Об этом сообщила адвокат потерпевшей стороны Ажар Абдил.

Иллюстративное фото
Ажар Абдил сообщила, что в настоящее время расследование уголовного дела завершено.

Дело квалифицировали по двум статьям - 124 (Развращение малолетних) и часть 4 статьи 121 (Насильственные действия сексуального характера) УК РК.

- Следователем собраны все доказательства, имеющие существенные значения для разрешения дела по существу. На данный момент дело передано прокурору на изучение. В случае согласия с предьявленным обвинением прокурор направит дело в суд, - сказала Ажар Абдил.

Напомним, в фонде «НеМолчи.kz» ранее сообщили, что на их горячую линию вечером 3 сентября поступило сообщение по факту сексуального насилия в отношении пятилетней девочки из Актау.

Жителя Актау задержали по подозрению в совершении развратных действий в отношении малолетней. Назначена судебно-медицинская экспертиза.

Суд санкционировал арест на два месяца подозреваемого в совершении развратных действий в отношении малолетней девочки из Актау.



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Комментарии ( 2 )

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cas277cas (Посетители) Сегодня, 12:45
Можно сделать судебный процесс открытым????
 
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elek (Посетители) Сегодня, 12:27
часть 4 статьи 121 (Насильственные действия сексуального характера) УК РК.

"наказываются лишением свободы сроком на двадцать лет с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью либо пожизненным лишением свободы" - не проще расстрелять тварину, чем содержать её всё это время за наши налоги?
 
 

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