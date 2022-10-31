Развращение малолетней и насильственные действия: адвокат потерпевшей из Актау сообщила о завершении расследования дела

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Ажар Абдил сообщила, что в настоящее время расследование уголовного дела завершено.
Дело квалифицировали по двум статьям - 124 (Развращение малолетних) и часть 4 статьи 121 (Насильственные действия сексуального характера) УК РК.
- Следователем собраны все доказательства, имеющие существенные значения для разрешения дела по существу. На данный момент дело передано прокурору на изучение. В случае согласия с предьявленным обвинением прокурор направит дело в суд, - сказала Ажар Абдил.
Напомним, в фонде «НеМолчи.kz» ранее сообщили, что на их горячую линию вечером 3 сентября поступило сообщение по факту сексуального насилия в отношении пятилетней девочки из Актау.
Жителя Актау задержали по подозрению в совершении развратных действий в отношении малолетней. Назначена судебно-медицинская экспертиза.
Суд санкционировал арест на два месяца подозреваемого в совершении развратных действий в отношении малолетней девочки из Актау.
Дело квалифицировали по двум статьям - 124 (Развращение малолетних) и часть 4 статьи 121 (Насильственные действия сексуального характера) УК РК.
- Следователем собраны все доказательства, имеющие существенные значения для разрешения дела по существу. На данный момент дело передано прокурору на изучение. В случае согласия с предьявленным обвинением прокурор направит дело в суд, - сказала Ажар Абдил.
Напомним, в фонде «НеМолчи.kz» ранее сообщили, что на их горячую линию вечером 3 сентября поступило сообщение по факту сексуального насилия в отношении пятилетней девочки из Актау.
Жителя Актау задержали по подозрению в совершении развратных действий в отношении малолетней. Назначена судебно-медицинская экспертиза.
Суд санкционировал арест на два месяца подозреваемого в совершении развратных действий в отношении малолетней девочки из Актау.