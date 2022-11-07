Дома и дороги затопило после дождя в Мунайлинском районе/

Ольга Никитенко, проживающая в жилом массиве Арай в сельском округе Атамекен Мунайлинского района, обратилась в редакцию Lada.kz с жалобой на бездействие местных исполнительных органов. Причиной негодования женщина назвала очередной дождь, из-за которого в домах и на дорогах происходят периодические подтопления.- На улице Кызгалдак в 2012 году засыпали траншею, которая служила стоком грунтовых вод. Теперь после каждого дождя у нас потоп. Вода не уходит. Мои родители живут в таких условиях. Сейчас я живу с ними. Стены дома рушатся, появляется плесень. Пытаюсь достучаться до чиновников. Раньше соседи писали в акимат наш, но акимы меняются, а вопрос остаётся. Я постоянно звоню акиму нашему, он выделил спецтехнику, которая сделала несколько рейсов, но вода все-равно остается, - пожаловалась жительница населенного пункта.Ануар Калымов, заместитель акима сельского округа Атамекен, рассказал, что причиной подобного подтопления являются 13 подземных источников. Помимо этого, из-за узких улиц в населенном пункте невозможно провести арык.- Такая проблема происходит в жилых массивах «Арай», «Коктем», «Туган ел», «Болашак» и «Шагала». Ежегодно мы справляемся при помощи специальной техники. Помимо этого, установлены четыре насоса для откачки воды в жилых массивах «Коктем», «Туган ел» и «Болашак». Также планируется установить насос в жилом массиве «Арай» на улице Кызгалдак в первом квартале следующего года, - рассказал местный чиновник.Представитель исполнительной власти округа добавил, что на данный момент завершены проектно-изыскательные работы (ПИР) для проведения канализационной системы по сельскому округу Атамекен и определена сумма проекта. В 2023 году планируют разработать проектно-сметную документацию. По словам Ануара Калымова, канализационная система будет выполнять функции и дренажной системы.