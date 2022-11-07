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ЛАДА.kz » Происшествия

Опубликовано: Сегодня, 20:05

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Дома и дороги затопило после дождя в Мунайлинском районе

Жительница жилого массива «Арай» в сельском округе Атамекен пожаловалась на отсутствие дренажной системы в их населенном пункте. Из-за выпадения осадков жители домов в массиве страдают от подтопления. Как сообщил Ануар Калымов, заместитель акима сельского округа Атамекен, из-за узких улиц в сельском округе нет возможности провести арык.

Фото предоставлено Ольгой Никитенко
Ольга Никитенко, проживающая в жилом массиве Арай в сельском округе Атамекен Мунайлинского района, обратилась в редакцию Lada.kz с жалобой на бездействие местных исполнительных органов. Причиной негодования женщина назвала очередной дождь, из-за которого в домах и на дорогах происходят периодические подтопления.

- На улице Кызгалдак в 2012 году засыпали траншею, которая служила стоком грунтовых вод. Теперь после каждого дождя у нас потоп. Вода не уходит. Мои родители живут в таких условиях. Сейчас я живу с ними. Стены дома рушатся, появляется плесень. Пытаюсь достучаться до чиновников. Раньше соседи писали в акимат наш, но акимы меняются, а вопрос остаётся. Я постоянно звоню акиму нашему, он выделил спецтехнику, которая сделала несколько рейсов, но вода все-равно остается, - пожаловалась жительница населенного пункта.

Дома и дороги затопило после дождя в Мунайлинском районе

Дома и дороги затопило после дождя в Мунайлинском районе


Ануар Калымов, заместитель акима сельского округа Атамекен, рассказал, что причиной подобного подтопления являются 13 подземных источников. Помимо этого, из-за узких улиц в населенном пункте невозможно провести арык.

- Такая проблема происходит в жилых массивах «Арай», «Коктем», «Туган ел», «Болашак» и «Шагала». Ежегодно мы справляемся при помощи специальной техники. Помимо этого, установлены четыре насоса для откачки воды в жилых массивах «Коктем», «Туган ел» и «Болашак». Также планируется установить насос в жилом массиве «Арай» на улице Кызгалдак в первом квартале следующего года, - рассказал местный чиновник.

Представитель исполнительной власти округа добавил, что на данный момент завершены проектно-изыскательные работы (ПИР) для проведения канализационной системы по сельскому округу Атамекен и определена сумма проекта. В 2023 году планируют разработать проектно-сметную документацию. По словам Ануара Калымова, канализационная система будет выполнять функции и дренажной системы.

Михаил Одинцов



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Комментарии ( 1 )

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Жанар (Посетители) Сегодня, 21:18
Дома и дороги затопило после дождя в Мунайлинском районе/

А!, в городе что не затопило что ли?!...

из-за узких улиц в сельском округе нет возможности провести арык.

Строить дома надо было правильно, а не лепить друг на друга, ЧТО!,в степи земли мало что ли?...

Все мы ходим под богом.
 
 

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