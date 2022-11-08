Автомобиль с осетровой рыбой задержали мангистауские полицейские

Фото пресс-службы ведомства

Инцидент произошёл 5 ноября текущего года примерно в 22:40. Полицейские остановили автомобиль марки Nissan X-Terra.



При проверки автомобиля была обнаружена рыба осетровых пород, общий вес которой составил 24 килограмма в количестве семи штук.



- Водитель автомашины будет привлечен к ответственности по статье 339 УК РК (Незаконное обращение с редкими и находящимися под угрозой исчезновения, а также запрещенными к пользованию видами растений или животных, их частями или дериватами). Расследование продолжается, - сообщили в полиции региона.