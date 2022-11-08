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ЛАДА.kz » Происшествия

Опубликовано: Сегодня, 18:18

Просмотров: 283

Более 100 мёртвых тюленей обнаружили на побережье Каспия

На береговой части Каспийского моря между Баутино и Форт-Шевченко обнаружено более 100 мёртвых каспийских тюленей. Об этом сообщили в Центрально-Азиатском институте экологических исследований.

Фото с сайта Центрально-Азиатского института экологических исследований
Сообщение о массовой гибели эндемика Каспия поступило в Центр изучения и реабилитации каспийского тюленя 7 ноября в 19.30, после чего специалисты выехали на место.

- По состоянию на 8 ноября (17:00), обнаружена 101 туша мертвых тюленей, находящихся в различных местах, удалённых друг от друга. На данный момент устанавливается, подлежат ли образцы тканей лабораторному исследованию для установления причин гибели, так как останки животных находятся в разложенном состоянии, - пояснил Адылхан Товасаров, директор Центра изучения и реабилитации каспийского тюленя.

В данный момент продолжается обследование береговой линии. Акимат области и комитет рыбного хозяйства Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан выделили сотрудников и транспорт для сбора туш.

Специалисты Центра совместно с комитетом рыбного хозяйства исследуют другие участки Каспийского моря с целью выявления других фактов выброса и обнаружения мёртвых животных.

Для проведения лабораторных исследований также будут отобраны пробы воды и грунта с места гибели тюленей.

Как сообщает Tengrinews.kz, со ссылкой на Министерство экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан, факт гибели тюленей 7 ноября зарегистрировали в отделе полиции Тупкараганского района Мангистауской области.

- По состоянию на 15:00 8 ноября обнаружена 131 туша мёртвых тюленей. Информация будет обновляться по мере поступления. О результатах будет сообщено дополнительно, - сообщили в Минэкологии.

Михаил Одинцов



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Комментарии ( 1 )

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14679677 (Посетители) Сегодня, 18:57
Интересно, а это где место гибели? пляж?
Может нужно пробы брать совсем в другом месте...
 
 

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