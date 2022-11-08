Более 100 мёртвых тюленей обнаружили на побережье Каспия

Фото с сайта Центрально-Азиатского института экологических исследований
Сообщение о массовой гибели эндемика Каспия поступило в Центр изучения и реабилитации каспийского тюленя 7 ноября в 19.30, после чего специалисты выехали на место.
- По состоянию на 8 ноября (17:00), обнаружена 101 туша мертвых тюленей, находящихся в различных местах, удалённых друг от друга. На данный момент устанавливается, подлежат ли образцы тканей лабораторному исследованию для установления причин гибели, так как останки животных находятся в разложенном состоянии, - пояснил Адылхан Товасаров, директор Центра изучения и реабилитации каспийского тюленя.
В данный момент продолжается обследование береговой линии. Акимат области и комитет рыбного хозяйства Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан выделили сотрудников и транспорт для сбора туш.
Специалисты Центра совместно с комитетом рыбного хозяйства исследуют другие участки Каспийского моря с целью выявления других фактов выброса и обнаружения мёртвых животных.
Для проведения лабораторных исследований также будут отобраны пробы воды и грунта с места гибели тюленей.
Как сообщает Tengrinews.kz, со ссылкой на Министерство экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан, факт гибели тюленей 7 ноября зарегистрировали в отделе полиции Тупкараганского района Мангистауской области.
- По состоянию на 15:00 8 ноября обнаружена 131 туша мёртвых тюленей. Информация будет обновляться по мере поступления. О результатах будет сообщено дополнительно, - сообщили в Минэкологии.
Михаил Одинцов
- По состоянию на 8 ноября (17:00), обнаружена 101 туша мертвых тюленей, находящихся в различных местах, удалённых друг от друга. На данный момент устанавливается, подлежат ли образцы тканей лабораторному исследованию для установления причин гибели, так как останки животных находятся в разложенном состоянии, - пояснил Адылхан Товасаров, директор Центра изучения и реабилитации каспийского тюленя.
В данный момент продолжается обследование береговой линии. Акимат области и комитет рыбного хозяйства Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан выделили сотрудников и транспорт для сбора туш.
Специалисты Центра совместно с комитетом рыбного хозяйства исследуют другие участки Каспийского моря с целью выявления других фактов выброса и обнаружения мёртвых животных.
Для проведения лабораторных исследований также будут отобраны пробы воды и грунта с места гибели тюленей.
Как сообщает Tengrinews.kz, со ссылкой на Министерство экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан, факт гибели тюленей 7 ноября зарегистрировали в отделе полиции Тупкараганского района Мангистауской области.
- По состоянию на 15:00 8 ноября обнаружена 131 туша мёртвых тюленей. Информация будет обновляться по мере поступления. О результатах будет сообщено дополнительно, - сообщили в Минэкологии.
Михаил Одинцов