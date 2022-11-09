В Акту спасли залетевшую в подъезд летучую мышь

По сообщению Службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ ДЧС Мангистауской области, за неделю, с 31 октября по 6 ноября, подразделения ведомства выезжали по тревоге 19 раз, в том числе три раза - на пожары, восемь раз - на случаи горения и восемь раз - на проведение аварийно-спасательных работ.Так, 3 ноября огнеборцы спасли летучую мышь, которая залетела на 10 этаж одного из подъездов дома №10. Инцидент произошёл примерно в 00:50. Спасателям удалось поймать летучую мышь, после чего её выпустили в естественную среду обитания.Днём ранее пожарные спасли полуторагодовалого ребёнка, который оказался взаперти в квартире. Инцидент произошёл в 5 доме в 12 микрорайоне в 16:32. Спасатели с помощью шанцевого инструмента вскрыли решётку на окне, после чего хозяин квартиры влез через окно и открыл входную дверь, затем передали детей родителям.По данным спасателей за неделю сгорели два сарая и вагончик. В пожарах никто не пострадал, причины устанавливаются дежурным дознавателем.- не оставляйте непотушенные сигареты и спички;- следите за исправностью электрических проводов и приборов;- не перегружайте электросети;- используйте только исправное электрическое и газовое оборудование;- не оставляйте детей без присмотра.