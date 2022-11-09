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ЛАДА.kz » Происшествия

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 09:40

Просмотров: 503

В Акту спасли залетевшую в подъезд летучую мышь

Случай произошёл в 18 микрорайоне. Летучая мышь залетела на 10 этаж одного из подъездов дома №10. Подробности этого и других происшествий рассказали в пресс-центре Службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ ДЧС Мангистауской области.

Фото из архива
По сообщению Службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ ДЧС Мангистауской области, за неделю, с 31 октября по 6 ноября, подразделения ведомства выезжали по тревоге 19 раз, в том числе три раза - на пожары, восемь раз - на случаи горения и восемь раз - на проведение аварийно-спасательных работ.

Спасатели рассказали некоторые подробности аварийно-спасательных работ.

Так, 3 ноября огнеборцы спасли летучую мышь, которая залетела на 10 этаж одного из подъездов дома №10. Инцидент произошёл примерно в 00:50. Спасателям удалось поймать летучую мышь, после чего её выпустили в естественную среду обитания.

Днём ранее пожарные спасли полуторагодовалого ребёнка, который оказался взаперти в квартире. Инцидент произошёл в 5 доме в 12 микрорайоне в 16:32. Спасатели с помощью шанцевого инструмента вскрыли решётку на окне, после чего хозяин квартиры влез через окно и открыл входную дверь, затем передали детей родителям.

По данным спасателей за неделю сгорели два сарая и вагончик. В пожарах никто не пострадал, причины устанавливаются дежурным дознавателем.

В Акту спасли залетевшую в подъезд летучую мышь


Пожарные области напоминают жителям о соблюдении элементарных мер безопасности:
- не оставляйте непотушенные сигареты и спички;
- следите за исправностью электрических проводов и приборов;
- не перегружайте электросети;
- используйте только исправное электрическое и газовое оборудование;
- не оставляйте детей без присмотра.



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