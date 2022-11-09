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ЛАДА.kz » Происшествия

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 11:16

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Вымогавшего участок на побережье Актау лже-сотрудника Антикора осудили

Сегодня, 9 ноября, судом Актау лже-борец с коррупцией Нурбол Каримов приговорён к семи годам и шести месяцам лишения свободы соответственно с пожизненным запретом занимать должности на государственной службе. Об этом сообщает пресс-служба Антикоррупционной службы.

Фото из открытого источника
По данным ведомства, Нурбол Каримов признан виновным в том, что, представляясь помощником Председателя Агентства, требовал у должностных лиц акимата Актау оформить на его имя земельный участок на побережье Каспийского моря для размещения коммерческих объектов.

Кроме того, в феврале 2020 года Каримов, действуя в группе лиц по предварительному сговору с гражданином Батырхановым, представившись вице-министром образования и науки и помощником акима Алматы, требовали у заведующего детского сада один миллион тенге за непривлечение к административной ответственности.

Батырханов также судом Актау приговорён к семи годам лишения свободы за мошенничество и подстрекательство к даче взятки.

Приговор не вступил в законную силу.

Антикоррупционная служба обращает внимание на продолжающиеся случаи, когда мошенники, представляясь сотрудниками государственных органов, совершают уголовно-наказуемые деяния.

Обо всех таких фактах просим своевременно сообщать в Агентство по телефону 8 7172 909 408 либо в Call-центр 1424.

Напомним, лже-борец с коррупцией требовал выдать ему участок на побережье Актау.



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Комментарии ( 1 )

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12-й регион (Посетители) Сегодня, 11:58
представляясь помощником Председателя Агентства, требовал у должностных лиц акимата Актау оформить на его имя земельный участок...
представившись вице-министром образования и науки ...
помощником акима Алматы...

lol lol lol Конкретный тип! boyan

приговорён к семи годам лишения свободы

Он и там не пропадёт, разведёт бурную деятельность. draznilka Именно такие и звонят оттуда, предлагая "защитить" ваш банковский счёт call А через годика 2-3 от него избавятся и оттуда
 
 

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