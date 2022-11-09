Вымогавшего участок на побережье Актау лже-сотрудника Антикора осудили

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По данным ведомства, Нурбол Каримов признан виновным в том, что, представляясь помощником Председателя Агентства, требовал у должностных лиц акимата Актау оформить на его имя земельный участок на побережье Каспийского моря для размещения коммерческих объектов.
Кроме того, в феврале 2020 года Каримов, действуя в группе лиц по предварительному сговору с гражданином Батырхановым, представившись вице-министром образования и науки и помощником акима Алматы, требовали у заведующего детского сада один миллион тенге за непривлечение к административной ответственности.
Батырханов также судом Актау приговорён к семи годам лишения свободы за мошенничество и подстрекательство к даче взятки.
Приговор не вступил в законную силу.
Антикоррупционная служба обращает внимание на продолжающиеся случаи, когда мошенники, представляясь сотрудниками государственных органов, совершают уголовно-наказуемые деяния.
Обо всех таких фактах просим своевременно сообщать в Агентство по телефону 8 7172 909 408 либо в Call-центр 1424.
Напомним, лже-борец с коррупцией требовал выдать ему участок на побережье Актау.
Кроме того, в феврале 2020 года Каримов, действуя в группе лиц по предварительному сговору с гражданином Батырхановым, представившись вице-министром образования и науки и помощником акима Алматы, требовали у заведующего детского сада один миллион тенге за непривлечение к административной ответственности.
Батырханов также судом Актау приговорён к семи годам лишения свободы за мошенничество и подстрекательство к даче взятки.
Приговор не вступил в законную силу.
Антикоррупционная служба обращает внимание на продолжающиеся случаи, когда мошенники, представляясь сотрудниками государственных органов, совершают уголовно-наказуемые деяния.
Обо всех таких фактах просим своевременно сообщать в Агентство по телефону 8 7172 909 408 либо в Call-центр 1424.
Напомним, лже-борец с коррупцией требовал выдать ему участок на побережье Актау.