Порыв трубопровода в Актау не могут устранить уже третий день

Порыв на трубопроводе технической воды в 32Б микрорайоне устраняют уже третий день.Как сообщили в ГКП «КЖСА», при проведении земляных работ со стороны товарищества с ограниченной ответственностью (ТОО) «Актау Энерго Сервис-2007» возле дома №28 в 32Б микрорайоне был поврежден трубопровод технической воды.Жители города запечатлели последствия порыва на видео: пользователи Сети бьющий из-под земли коричневый «фонтан» назвали и нефтяной скважиной, и канализационным гейзером.В коммунальном учреждении рассказали, что «фонтан» уже устранили, но еще проводятся работы по ремонту трубопровода.- Авария случилась 8 ноября. В связи с инцидентом перекрыта подача технической воды с 31 по 35 микрорайоны. Срок окончания работ зависит от характера порыва, - пояснили в коммунальном предприятии.