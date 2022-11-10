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ЛАДА.kz » Происшествия

Опубликовано: Сегодня, 14:03

Просмотров: 31

Порыв трубопровода в Актау не могут устранить уже третий день

«Фонтан», образовавшийся из-за порыва трубопровода технической воды, пользователи Сети засняли на видео. Аварию устраняют уже третий день, сообщили в государственном коммунальном предприятии «Каспий жылу, су арнасы» (ГКП «КЖСА»).

Кадр видео
Порыв на трубопроводе технической воды в 32Б микрорайоне устраняют уже третий день.

Как сообщили в ГКП «КЖСА», при проведении земляных работ со стороны товарищества с ограниченной ответственностью (ТОО) «Актау Энерго Сервис-2007» возле дома №28 в 32Б микрорайоне был поврежден трубопровод технической воды.

Жители города запечатлели последствия порыва на видео: пользователи Сети бьющий из-под земли коричневый «фонтан» назвали и нефтяной скважиной, и канализационным гейзером.



В коммунальном учреждении рассказали, что «фонтан» уже устранили, но еще проводятся работы по ремонту трубопровода.

- Авария случилась 8 ноября. В связи с инцидентом перекрыта подача технической воды с 31 по 35 микрорайоны. Срок окончания работ зависит от характера порыва, - пояснили в коммунальном предприятии.

Михаил Одинцов



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