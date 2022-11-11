В Актау на пешеходном переходе сбили человека

Кадр с видеоролика

В Актау произошло ДТП с участием пешехода между 5 и 6 микрорайонами. Автомобильная авария произошла, предположительно, вчера, 10 ноября.



Судя по кадрам записи видеорегистратора, которая запечатлела момент происшествия, человек перебегал дорогу по пешеходному переходу.



В этот момент автомобиль, находившийся на крайней правой полосе движения, не заметил пешехода и сбил его.



В станции Скорой помощи сообщили, что их диспетчерам вызов о наезде на пешехода по указанному адресу не поступал.



Редакция ожидает комментарий от департамента полиции.



