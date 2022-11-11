В Актау загорелся рынок

Что стало причиной возгорания, пока неизвестно. В пресс-службе департамента по чрезвычайным ситуациям Мангистауской области сообщили, что загорелись шесть бутиков.- В диспетчерскую службу департамента по чрезвычайным ситуациям 11 ноября поступило сообщение, что горит шесть бутиков в 23 микрорайоне. Жертв и пострадавших нет, ведутся работы по ликвидации. От департамента по чрезвычайным ситуациям задействовано 5 единиц техники и 30 человек личного состава, - сообщили в ДЧС региона.