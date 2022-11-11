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ЛАДА.kz » Происшествия

Алина Иванова

Опубликовано: Вчера, 23:46

Просмотров: 246

В Актау загорелся рынок

Очевидцы сообщили о возгорании рынка в 23 микрорайоне Актау. На месте происшествия работают пожарные. В департаменте по чрезвычайным ситуациям по Мангистауской области рассказали, что загорелись шесть бутиков.

На месте происшествия
Что стало причиной возгорания, пока неизвестно. В пресс-службе департамента по чрезвычайным ситуациям Мангистауской области сообщили, что загорелись шесть бутиков.

- В диспетчерскую службу департамента по чрезвычайным ситуациям 11 ноября поступило сообщение, что горит шесть бутиков в 23 микрорайоне. Жертв и пострадавших нет, ведутся работы по ликвидации. От департамента по чрезвычайным ситуациям задействовано 5 единиц техники и 30 человек личного состава, - сообщили в ДЧС региона.




В Актау загорелся рынок
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