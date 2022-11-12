Девушка пропала в Актау

По словам родственников пропавшей Марьям Мустафаевой, девушка работает в торгово-развлекательном комплексе «Актау». Вчера, 11 ноября, в 16:00 она ушла с работы и должна была вернуться. До конца рабочего дня она так и не пришла.Домой, как говорят её родные, девушка тоже не вернулась.Родственники уже обратились с заявлением в полицию. На допрос были вызваны её коллеги по работе, а также молодой человек.чёрная куртка, светлые джинсы, чёрные ботинки, очки для зрения.