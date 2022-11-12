Девушка пропала в Актау

Пропавшая Марьям Мустафаева. Фото предоставили её родственники
По словам родственников пропавшей Марьям Мустафаевой, девушка работает в торгово-развлекательном комплексе «Актау». Вчера, 11 ноября, в 16:00 она ушла с работы и должна была вернуться. До конца рабочего дня она так и не пришла.
Домой, как говорят её родные, девушка тоже не вернулась.
Родственники уже обратились с заявлением в полицию. На допрос были вызваны её коллеги по работе, а также молодой человек.
Была одета: чёрная куртка, светлые джинсы, чёрные ботинки, очки для зрения.
Всем, кто-либо владеет информацией о местонахождении Марьям Мустафаевой, просьба сообщать по номеру: +7 (701) 449-49-66 (Марина).
Домой, как говорят её родные, девушка тоже не вернулась.
Родственники уже обратились с заявлением в полицию. На допрос были вызваны её коллеги по работе, а также молодой человек.
Была одета: чёрная куртка, светлые джинсы, чёрные ботинки, очки для зрения.
Всем, кто-либо владеет информацией о местонахождении Марьям Мустафаевой, просьба сообщать по номеру: +7 (701) 449-49-66 (Марина).
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