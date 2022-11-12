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ЛАДА.kz » Происшествия

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 12:08

Просмотров: 152

Девушка пропала в Актау

Родные и полиция ведут поиски пропавшей девушки.

Пропавшая Марьям Мустафаева. Фото предоставили её родственники
По словам родственников пропавшей Марьям Мустафаевой, девушка работает в торгово-развлекательном комплексе «Актау». Вчера, 11 ноября, в 16:00 она ушла с работы и должна была вернуться. До конца рабочего дня она так и не пришла.

Домой, как говорят её родные, девушка тоже не вернулась.

Родственники уже обратились с заявлением в полицию. На допрос были вызваны её коллеги по работе, а также молодой человек.

Была одета: чёрная куртка, светлые джинсы, чёрные ботинки, очки для зрения.

Всем, кто-либо владеет информацией о местонахождении Марьям Мустафаевой, просьба сообщать по номеру: +7 (701) 449-49-66 (Марина).

Девушка пропала в Актау



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