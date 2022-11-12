Воров задержала полиция в Актау

8 октября возле дома №6 в 16 микрорайоне было похищено устройство «Автосканер» из автомобиля марки «Лада», а спустя месяц, 8 ноября, в 22 микрорайоне из автомобиля ВАЗ 2170 пропал кошелёк и планшет. В этот же день своровали автомобильный насос из ВАЗ 2170 в 23 микрорайоне.19 октября в 28 микрорайоне из автомобиля «Фотон» вытащили сотовый телефон марки «Самсунг».В начале ноября в одном из зданий 27 микрорайона был похищен сотовый телефон. Злоумышленник 5 ноября украл игровое устройство PlayStation в одном из магазинов бытовой техники в 12 микрорайоне и скрылся с места происшествия.Факт мелкого хищения произошёл также в одном из гипермаркетов в 4 микрорайоне 5 ноября. Там были украдены четыре шоколадки «Мерси».При проведении оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками криминальной полиции были установлены и задержаны трое подозреваемых. Они водворены в изолятор временного содержания.Департамент полиции просит жителей области быть внимательными к своему личному имуществу.