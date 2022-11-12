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ЛАДА.kz » Происшествия

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 18:05

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ОПМ «Браконьер»: Сколько нарушителей выявили в Мангистау

ОПМ по выявлению и пресечению нарушений природоохранного законодательства проводится с 20 октября до 19 ноября, сообщили в департаменте полиции региона.

Фото предоставили в департаменте полиции региона
За 23 дня операции выявлено 130 нарушений природоохранного законодательства. Из них возбуждено три уголовных дела. К административной ответственности привлечено 127 лиц.

ОПМ «Браконьер»: Сколько нарушителей выявили в Мангистау


По статье 382 КоАП РК (Нарушение требований пользования животным миром и правил охоты) выявлено 84 административных правонарушения.
Зарегистрировано 16 фактов по статье 383 КоАП РК (Нарушение правил рыболовства и охраны рыбных ресурсов и других водных животных).

По статье 384 КоАП РК (Нарушение требований законодательства в области охраны, воспроизводства и использования рыбных ресурсов и других водных животных) выявлено 27 фактов.

За незаконное использование редких и находящихся под угрозой исчезновения, а также запрещённых к использованию видов растений и животных, их частей или дериватов задержаны два человека. Имеется также один факт незаконного отлова рыбных ресурсов, других водных животных или растений.

Размер штрафов, наложенных на нарушителей, составил 1 225 200 тенге.



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