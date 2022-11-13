Возле «Скальной тропы» в Актау в очередной раз произошёл пожар

Фото очевидцев
По словам очевидцев, сегодня вечером, 13 ноября, на «Скальной тропе» загорелся сухостой.
На борьбу с огнём бросились прохожие, полицейские и солдаты Национальной гвардии, находившееся рядом.
Большое пламя не успело перекинуться на сам объект «Скальной тропы», до приезда пожарных огонь удалось потушить.
На борьбу с огнём бросились прохожие, полицейские и солдаты Национальной гвардии, находившееся рядом.
Большое пламя не успело перекинуться на сам объект «Скальной тропы», до приезда пожарных огонь удалось потушить.
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