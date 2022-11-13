Возле «Скальной тропы» в Актау в очередной раз произошёл пожар

Фото очевидцев

По словам очевидцев, сегодня вечером, 13 ноября, на «Скальной тропе» загорелся сухостой.



На борьбу с огнём бросились прохожие, полицейские и солдаты Национальной гвардии, находившееся рядом.



Большое пламя не успело перекинуться на сам объект «Скальной тропы», до приезда пожарных огонь удалось потушить.