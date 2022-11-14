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ЛАДА.kz » Происшествия

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 09:32

Просмотров: 2480

Массовая драка в кафе Актау: появилось видео с места происшествия

В распоряжении редакции «Лада» появилось видео драки в заведении «WOW».

Кадр видео
Момент нападения попал в обзор камер видеонаблюдения. На кадрах видно, как несколько мужчин зашли внутрь кафе, подошли к двоим мужчинам и стали наносить им удары.



На камеру наружного видеонаблюдения попали также кадры, как трое мужчин выбежали из машины и направились в сторону кафе. У одного из них в руках был предмет, похожий на ружье.

Массовая драка в кафе Актау: появилось видео с места происшествия


Судя по записи видеонаблюдения, происшествие случилось в четыре утра 12 ноября 2022 года.

Напомним, в Мангистаускую областную больницу 12 ноября из кафе «WOW» были доставлены двое граждан в возрасте 19 лет. У одного из них - дробовое ранение, а у второго - закрытая травма коленного сустава.

Массовая драка в кафе Актау: появилось видео с места происшествия


Правоохранители установили и задержали шестерых подозреваемых. Все участники данного инцидента водворены в изолятор временного содержания. Иная информация в интересах следствия не разглашается.



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Комментарии ( 3 )

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12-й регион (Посетители) Сегодня, 10:39
происшествие случилось в четыре утра 12 ноября 2022 года.


Нормальные люди спят в это время sleepy
 
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strana.kz (Посетители) Сегодня, 10:26
на рудники их отправьте
 
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Кари (Посетители) Сегодня, 09:58
Пипец в наглую с обрезом в машине раскатывают люди
 
 

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