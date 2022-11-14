Массовая драка в кафе Актау: появилось видео с места происшествия

Кадр видео
Момент нападения попал в обзор камер видеонаблюдения. На кадрах видно, как несколько мужчин зашли внутрь кафе, подошли к двоим мужчинам и стали наносить им удары.
На камеру наружного видеонаблюдения попали также кадры, как трое мужчин выбежали из машины и направились в сторону кафе. У одного из них в руках был предмет, похожий на ружье.
Судя по записи видеонаблюдения, происшествие случилось в четыре утра 12 ноября 2022 года.
Напомним, в Мангистаускую областную больницу 12 ноября из кафе «WOW» были доставлены двое граждан в возрасте 19 лет. У одного из них - дробовое ранение, а у второго - закрытая травма коленного сустава.
Правоохранители установили и задержали шестерых подозреваемых. Все участники данного инцидента водворены в изолятор временного содержания. Иная информация в интересах следствия не разглашается.
На камеру наружного видеонаблюдения попали также кадры, как трое мужчин выбежали из машины и направились в сторону кафе. У одного из них в руках был предмет, похожий на ружье.
Судя по записи видеонаблюдения, происшествие случилось в четыре утра 12 ноября 2022 года.
Напомним, в Мангистаускую областную больницу 12 ноября из кафе «WOW» были доставлены двое граждан в возрасте 19 лет. У одного из них - дробовое ранение, а у второго - закрытая травма коленного сустава.
Правоохранители установили и задержали шестерых подозреваемых. Все участники данного инцидента водворены в изолятор временного содержания. Иная информация в интересах следствия не разглашается.