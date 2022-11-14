Полицейские Жанаозена нашли угнанный автомобиль

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В Жанаозене ночью 11 ноября был угнан автомобиль марки Chevrolet Captiva. Хозяин машины сообщил, что она была припаркована возле торгового дома.



- По данному факту были ориентированы все дежурившие патрульные машины. По горячим следам угнанный автомобиль был обнаружен инспекторами патрульной полиции. Подозреваемый угонщик был за рулём, при остановке автомобиля был сразу доставлен в полицию для дальнейшего разбирательства. Автомобиль возвращён законному владельцу, - сообщили в пресс-службе полиции.



По данному факту начато досудебное расследование по части 1 статьи 200 УК РК (Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения).