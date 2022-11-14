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ЛАДА.kz » Происшествия

Жанна Сагидуллакызы

Опубликовано: Сегодня, 11:10

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Полицейские Жанаозена нашли угнанный автомобиль

У жителя Жанаозена угнали автомобиль марки Chevrolet Captiva, который был припаркован возле торгового дома. Полицейские нашли подозреваемого в угоне, в отношении него начато досудебное расследование. Об этом сообщили в пресс-службе департамента полиции Мангистауской области.

Фото из архива Lada.kz
В Жанаозене ночью 11 ноября был угнан автомобиль марки Chevrolet Captiva. Хозяин машины сообщил, что она была припаркована возле торгового дома.

- По данному факту были ориентированы все дежурившие патрульные машины. По горячим следам угнанный автомобиль был обнаружен инспекторами патрульной полиции. Подозреваемый угонщик был за рулём, при остановке автомобиля был сразу доставлен в полицию для дальнейшего разбирательства. Автомобиль возвращён законному владельцу, - сообщили в пресс-службе полиции.

По данному факту начато досудебное расследование по части 1 статьи 200 УК РК (Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения).



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