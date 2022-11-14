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ЛАДА.kz » Происшествия

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 15:18

Просмотров: 858

Жители 12 микрорайона Актау пожаловались на разбросанные наркоманами использованные шприцы

Жители 71 дома в 12 микрорайоне пожаловались на свалку, которую устроили наркоманы. Видео с места, где разбросаны использованные шприцы, опубликовала основатель движения «НеМолчи.kz» Дина Тансари на своей странице в Instagram.

Кадр видео
Дина Тансари на своей странице в Instagram под видео написала, что к ней за помощью обратились жители 71 дома 12 микрорайона.



- Группы наркоманов ежедневно оставляют вот такие следы. По словам обратившихся, они неоднократно жаловались в департамент полиции Мангистауской области, меры не приняли. Люди опасаются за безопасность родственников, детей, - написала Дина Тансари.

В пресс-службе департамента полиции Мангистауской области сообщили, что уже изучают видеозапись.



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Комментарии ( 2 )

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OpenSuser (Посетители) Сегодня, 17:02
90-е возвращаются? По утрам все подъезды были усыпаны шприцами
 
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Ирон (Посетители) Сегодня, 16:13
Посадить на том месте чела с пулеметом ои отстреливать этих гусей.жестоко но другово пути не вижу нечисть похожая на людей
 
 

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