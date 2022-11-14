Жители 12 микрорайона Актау пожаловались на разбросанные наркоманами использованные шприцы

Дина Тансари на своей странице в Instagram под видео написала, что к ней за помощью обратились жители 71 дома 12 микрорайона.- Группы наркоманов ежедневно оставляют вот такие следы. По словам обратившихся, они неоднократно жаловались в департамент полиции Мангистауской области, меры не приняли. Люди опасаются за безопасность родственников, детей, - написала Дина Тансари.В пресс-службе департамента полиции Мангистауской области сообщили, что уже изучают видеозапись.