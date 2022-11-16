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ЛАДА.kz » Происшествия

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 10:59

Просмотров: 385

Вызволяли детей из квартиры и тушили горевшие машины: с чем столкнулись спасатели Мангистау за неделю

За неделю в Мангистау произошло три пожара, в двух случаях огонь повредил транспортные средства. Подробности возгораний рассказали в пресс-центре Службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ ДЧС Мангистауской области.

Фото пресс-службы ведомства
По сообщению Службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ ДЧС Мангистауской области, за неделю, с 7 по 13 ноября, подразделения ведомства выезжали по тревоге 17 раз, в том числе три раза - на пожары, восемь раз - на случаи горения и пять раз - на проведение аварийно-спасательных работ, один раз на неподтвержденный вызов.

Спасатели рассказали некоторые подробности происшествий:

Один из пожаров произошёл 7 ноября в Жанаозене. В 7:50 во дворе одного из домов произошло возгорание моторного отсека и салона автомобиля Toyota Hillux, 2014 года выпуска. Пострадавших нет. Причина и ущерб устанавливаются дежурным дознавателем.

В пятницу, 11 ноября, в 22:48 произошло возгорание продовольственного магазина, рядом стоящего с ним пустого павильона, а также крыши и внутренних деревянных обшивок четырёх пристроенных павильонов на рынке ТОО «РусКаз» в 20 микрорайоне Актау. Площадь горения составила 80 квадратных метров. Пострадавших нет.

На следующий день в 20:04 произошло возгорание крыши гаража и автомобиля «УАЗ». Происшествие случилось в селе Батыр в микрорайоне Шеркала.
Площадь горения составила 50 квадратных метров. Пострадавших нет.

Подробности аварийно-спасательных работ:

Днём 9 ноября пожарные спасли годовалого и четырёхлетнего детей, которые оказались взаперти в квартире. Инцидент произошёл в 13 доме, 32А микрорайоне. Спасатели установили автолестницу в окно квартиры на пятом этаже и вошли в помещение. Детей передали родителям.

На следующий день в 9:27 спасатели установили лестницу в окно второго этажа детского сада №8 «Акжелкен» в 1 микрорайне и убрали поломанный козырёк над окном.

В субботу, 12 ноября, по дороге от горячего источника в солончаке застрял автомобиль. Спасатели доставили двух женщин и ребёнка в город на автомобиле быстрого реагирования.



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