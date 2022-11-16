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ЛАДА.kz » Происшествия

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 11:58

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Кроссовки и четыре бутылки «Фанты»: полицейские Мангистау раскрыли два факта кражи

Сотрудники полиции Мангистауской области задержали двух воров. Одни из них украл денежные средства в размере 187 000 тенге, одну пару наушников, четыре бутылки «Фанты». «Добычей» второго вора стали мужские кроссовки. В пресс-службе полиции региона рассказали подробности происшествий.

Иллюстративное фото
Одна из краж произошла в Жанаозене. В полицию обратилась потерпевшая с заявлением о том, что 16 сентября около 08:00 неизвестный похитил из столовой одного из рынков денежные средства в размере 187 000 тенге, одну пару наушников, четыре бутылки «Фанты».

- В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками криминальной полиции установлен и задержан 24-летний подозреваемый. Данный факт зарегистрирован в едином реестре досудебных расследований управления полиции Жанаозена по статье 188 УК РК (Кража), - рассказали в пресс-службе полиции.

Вторая кража произошла в одном из спортивных магазинов в Актау.

По данным потерпевших, 5 ноября мужчина похитил мужские кроссовки и скрылся с места происшествия. Размер причиненного материального ущерба составил 28 990 тенге.

- Был установлен и задержан 23-летний подозреваемый. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 188 УК РК, проводятся следственные действия. Иная информация не разглашается в интересах следствия, - отметили в департаменте полиции региона.



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