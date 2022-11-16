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ЛАДА.kz » Происшествия

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 14:03

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Взяла деньги и исчезла: в Мангистау мошенница продавала несуществующую бумагу формата А4 по заниженной цене

В управление полиции Жанаозена с заявлением обратилась местная жительница, попавшая в «ловушку» мошенницы. По данным полиции, женщина причинила ущерб потерпевшей на общую сумму 8 000 тенге.

Иллюстративное фото
По данным пресс-службы полиции, мошенница открыла группу в мессенджере WhatsApp и обманным путём завладела деньгами потерпевшей. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий раскрыт факт мошенничества.

- Аферистка обманным путём завладела деньгами потерпевшей в размере 8000 тенге с обещанием продать бумагу формата А4 за 1600 тенге за одну пачку. Жанаозенскими полицейскими была установлена и задержана 22-летняя подозреваемая. Данный факт зарегистрирован по статье 190 УК РК. Ведётся расследование, - сообщили в полиции региона.

Сотрудники правоохранительных органов предупреждают жителей о мошеннических преступлениях.

- Те, кто добился лёгкой добычи, представляется по-разному и предлагает приобрести продукты питания и другие необходимые вещи по низким ценам. В связи с этим департамент полиции Мангистауской области призывает жителей соблюдать осторожность, - отметили в ведомстве.



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