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ЛАДА.kz » Происшествия

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Вчера, 22:05

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Более 300 килограммов осетрины обнаружили полицейские в багажнике Lexus в Актау

Полицейские остановили автомобиль марки Lexus в 26 микрорайоне Актау и обнаружили в багажнике машины 76 штук осетровых. Подробности рассказали в департаменте полиции Мангистауской области.

Фото пресс-службы полиции региона
Автомашину марки Lexus сотрудники управления по противодействию экстремизму департамента полиции Мангистауской области остановили во время оперативно-розыскных мероприятий после поступившей оперативной информации 16 ноября 2022 года примерно в 16:30.

Во время проверки автотранспорта была обнаружена рыба осетровых пород, общим весом 302 килограмма в количестве 76 штук.

- В отношении 32-летнего гражданина и 44-летней гражданки возбуждено уголовное дело по статье 339 Уголовного кодекса РК (Незаконное обращение с редкими и находящимися под угрозой исчезновения, а также запрещенными к пользованию видами растений или животных, их частями или дериватами). Ведётся досудебное расследование. Иная информация в интересах следствия не разглашается, - рассказали в полиции региона.




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