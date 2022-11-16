Более 300 килограммов осетрины обнаружили полицейские в багажнике Lexus в Актау

Автомашину марки Lexus сотрудники управления по противодействию экстремизму департамента полиции Мангистауской области остановили во время оперативно-розыскных мероприятий после поступившей оперативной информации 16 ноября 2022 года примерно в 16:30.Во время проверки автотранспорта была обнаружена рыба осетровых пород, общим весом 302 килограмма в количестве 76 штук.- В отношении 32-летнего гражданина и 44-летней гражданки возбуждено уголовное дело по статье 339 Уголовного кодекса РК (Незаконное обращение с редкими и находящимися под угрозой исчезновения, а также запрещенными к пользованию видами растений или животных, их частями или дериватами). Ведётся досудебное расследование. Иная информация в интересах следствия не разглашается, - рассказали в полиции региона.