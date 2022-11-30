Сбили двух детей: выжившая в аварии девочка остается в состоянии средней тяжести

Иллюстративное фото с сайта pritchi.ru
Врачи детской областной больницы рассказали, что девочка находится в сознании, но нуждается в медицинской помощи.
- У девочки черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга. Ребенок находится в отделении травматологии, - рассказала Сания Тарбахова.
Она также отметила, что погибшую в результате аварии вторую девочку привезли в больницу уже умершей.
Напомним, вчера, 29 ноября, водитель сбил двух детей в Актау, один ребёнок погиб.
Михаил Одинцов
- У девочки черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга. Ребенок находится в отделении травматологии, - рассказала Сания Тарбахова.
Она также отметила, что погибшую в результате аварии вторую девочку привезли в больницу уже умершей.
Напомним, вчера, 29 ноября, водитель сбил двух детей в Актау, один ребёнок погиб.
Михаил Одинцов
Оставьте свой комментарий первым.