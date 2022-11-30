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ЛАДА.kz » Происшествия

Опубликовано: Сегодня, 15:51

Просмотров: 362

Сбили двух детей: выжившая в аварии девочка остается в состоянии средней тяжести

Пострадавшая в дорожно-транспортном происшествии девочка находится в состоянии средней тяжести под наблюдением врачей. Об этом рассказала Сания Тарбахова, заместитель директора по лечебной работе Мангистауской областной детской больницы.

Иллюстративное фото с сайта pritchi.ru
Врачи детской областной больницы рассказали, что девочка находится в сознании, но нуждается в медицинской помощи.

- У девочки черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга. Ребенок находится в отделении травматологии, - рассказала Сания Тарбахова.

Она также отметила, что погибшую в результате аварии вторую девочку привезли в больницу уже умершей.

Напомним, вчера, 29 ноября, водитель сбил двух детей в Актау, один ребёнок погиб.

Михаил Одинцов



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