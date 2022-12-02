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ЛАДА.kz » Происшествия

Жанна Сагидуллакызы

Опубликовано: Сегодня, 18:43

Просмотров: 1104

Сбил насмерть девочку в Актау: подозреваемый в смертельном ДТП находится под подпиской о невыезде

Водитель Nissan X-Terra, допустивший наезд на пешеходов на дороге между микрорайонами 31«А» и 31«Б», находится под подпиской о невыезде. Его не помещали в следственный изолятор. Об этом сообщили в пресс-службе департамента полиции Мангистауской области.

Кадр видеоролика
Предполагаемому виновнику аварии, в результате которой погибла маленькая девочка, избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде.

- Подозреваемому 67 лет. Он находится под подпиской о невыезде, - сообщили в пресс-службе департамента полиции Мангистауской области.

Ранее сообщалось, что жители Актау перекрыли дорогу между микрорайонами 31«А» и 31«Б», где 29 ноября произошло смертельное ДТП.

По информации очевидцев, собравшиеся потребовали установить на месте аварии лежачий полицейский или светофор.

Напомним, авария произошла 29 ноября около 13:15 часов на дороге между микрорайонами 31«А» и 31«Б» Актау.

Выжившая в аварии девочка остаётся в состоянии средней тяжести.



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