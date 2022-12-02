Сбил насмерть девочку в Актау: подозреваемый в смертельном ДТП находится под подпиской о невыезде

Кадр видеоролика
Предполагаемому виновнику аварии, в результате которой погибла маленькая девочка, избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде.
- Подозреваемому 67 лет. Он находится под подпиской о невыезде, - сообщили в пресс-службе департамента полиции Мангистауской области.
Ранее сообщалось, что жители Актау перекрыли дорогу между микрорайонами 31«А» и 31«Б», где 29 ноября произошло смертельное ДТП.
По информации очевидцев, собравшиеся потребовали установить на месте аварии лежачий полицейский или светофор.
Напомним, авария произошла 29 ноября около 13:15 часов на дороге между микрорайонами 31«А» и 31«Б» Актау.
Выжившая в аварии девочка остаётся в состоянии средней тяжести.
- Подозреваемому 67 лет. Он находится под подпиской о невыезде, - сообщили в пресс-службе департамента полиции Мангистауской области.
Ранее сообщалось, что жители Актау перекрыли дорогу между микрорайонами 31«А» и 31«Б», где 29 ноября произошло смертельное ДТП.
По информации очевидцев, собравшиеся потребовали установить на месте аварии лежачий полицейский или светофор.
Напомним, авария произошла 29 ноября около 13:15 часов на дороге между микрорайонами 31«А» и 31«Б» Актау.
Выжившая в аварии девочка остаётся в состоянии средней тяжести.
Оставьте свой комментарий первым.