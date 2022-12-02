Сбили двоих детей: на месте смертельного ДТП жители Актау перекрыли дорогу

Кадр видеоролика
Очевидцы сняли на видео, как жители Актау перекрыли дорогу между микрорайонами 31«А» и 31«Б». Ранее на этом месте произошло ДТП: водитель автомобиля Nissan X-Terra совершил наезд на двух маленьких девочек и женщину. В результате одна из пострадавших погибла.
По информации очевидцев, собравшиеся потребовали установить на месте аварии лежачий полицейский или светофор.
Как сообщил источник Lada.kz, водитель Nissan X-Terra помещён в следственный изолятор, ему 67 лет. Эту информацию пока не подтвердили и не опровергли в департаменте полиции Мангистауской области.
Напомним, авария произошла 29 ноября около 13:15 часов на дороге между микрорайонами 31«А» и 31«Б» Актау.
Выжившая в аварии девочка остаётся в состоянии средней тяжести.
По информации очевидцев, собравшиеся потребовали установить на месте аварии лежачий полицейский или светофор.
Как сообщил источник Lada.kz, водитель Nissan X-Terra помещён в следственный изолятор, ему 67 лет. Эту информацию пока не подтвердили и не опровергли в департаменте полиции Мангистауской области.
Напомним, авария произошла 29 ноября около 13:15 часов на дороге между микрорайонами 31«А» и 31«Б» Актау.
Выжившая в аварии девочка остаётся в состоянии средней тяжести.
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