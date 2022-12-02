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ЛАДА.kz » Происшествия

Диляра Искакова

Опубликовано: Сегодня, 15:11

Просмотров: 73

Сбили двоих детей: на месте смертельного ДТП жители Актау перекрыли дорогу

Жители Актау перекрыли дорогу между микрорайонами 31«А» и 31«Б», где 29 ноября произошло смертельное ДТП, в результате которого погиб ребёнок. По неподтвержденной информации источника, водителя автомобиля Nissan X-Terra, совершившего наезд на пешеходов, арестовали.

Кадр видеоролика
Очевидцы сняли на видео, как жители Актау перекрыли дорогу между микрорайонами 31«А» и 31«Б». Ранее на этом месте произошло ДТП: водитель автомобиля Nissan X-Terra совершил наезд на двух маленьких девочек и женщину. В результате одна из пострадавших погибла.



По информации очевидцев, собравшиеся потребовали установить на месте аварии лежачий полицейский или светофор.

Как сообщил источник Lada.kz, водитель Nissan X-Terra помещён в следственный изолятор, ему 67 лет. Эту информацию пока не подтвердили и не опровергли в департаменте полиции Мангистауской области.

Напомним, авария произошла 29 ноября около 13:15 часов на дороге между микрорайонами 31«А» и 31«Б» Актау.

Выжившая в аварии девочка остаётся в состоянии средней тяжести.



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