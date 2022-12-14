В крайне тяжёлом состоянии находится пострадавший при пожаре в Актау

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На цокольном этаже здания лотерейного клуба 14 декабря в 03:55 в 17 микрорайоне произошёл пожар. На этом этаже находилась баня. Площадь пожара составила 15 квадратных метров. Силами департамента по чрезвычайным ситуациям (ДЧС) Мангистауской области из здания эвакуировали 15 человек.



- Троих спасли с помощью автолестницы. Одного человека с термическими ожогами госпитализировали в МОБ. Пожар ликвидировали в 04:55. Причина пожара устанавливается, - сказали в пресс-службе ДЧС.



В медицинском учреждении отметили, что госпитализированный получил 90 процентов ожога тела.



- Ожоги тяжёлой степени. Сейчас он находится в реанимации в крайне тяжёлом состоянии. Его подключили к аппарату искусственной вентиляции лёгких, - пояснили в пресс-службе МОБ.



Михаил Одинцов