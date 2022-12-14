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ЛАДА.kz » Происшествия

Опубликовано: Сегодня, 16:46

Просмотров: 2438

В крайне тяжёлом состоянии находится пострадавший при пожаре в Актау

При горении бани в 17 микрорайоне Актау пострадал один человек. Он с 90 процентами ожогами тела находится в крайне тяжёлом состоянии. Об этом сообщили в пресс-службе Мангистауской областной больницы (МОБ).

Коллаж из кадров видео пользователя Сети
На цокольном этаже здания лотерейного клуба 14 декабря в 03:55 в 17 микрорайоне произошёл пожар. На этом этаже находилась баня. Площадь пожара составила 15 квадратных метров. Силами департамента по чрезвычайным ситуациям (ДЧС) Мангистауской области из здания эвакуировали 15 человек.

- Троих спасли с помощью автолестницы. Одного человека с термическими ожогами госпитализировали в МОБ. Пожар ликвидировали в 04:55. Причина пожара устанавливается, - сказали в пресс-службе ДЧС.

В медицинском учреждении отметили, что госпитализированный получил 90 процентов ожога тела.

- Ожоги тяжёлой степени. Сейчас он находится в реанимации в крайне тяжёлом состоянии. Его подключили к аппарату искусственной вентиляции лёгких, - пояснили в пресс-службе МОБ.

Михаил Одинцов



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Комментарии ( 1 )

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 mahabbat1985 (Посетители) Сегодня, 17:33
Сейчас на каждом углу всякого рода LotoClub, где трудоспособное население страны берёт огромные кредиты ради этих азартных игр, залаживают машины, квартиры и просаживают в них свои последние гроши, в первую очередь сильно страдает семья
 
 

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