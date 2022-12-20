Пропавший 18 дней назад житель Мангистау сам вышел на связь

Фото предоставили волонтеры «Lider.kz» в Актау
Как стало известно, у 18-летнего жителя Шетпе произошел конфликт в семье. По этой причине он ушел из дома и уехал в Алматы.
В поисках парня приняли участие добровольцы волонтерского движения «Lider.kz» по всему Казахстану, а также правоохранительные органы.
Спустя 18 дней, как сообщили в волонтерском движении «Lider.kz» в Актау, молодой человек сам вышел на связь и сообщил, что он жив. Для подтверждения он записал видеообращение.
Напомним, 18-летний Аскар Кылышбеков пропал 2 декабря.
В поисках парня приняли участие добровольцы волонтерского движения «Lider.kz» по всему Казахстану, а также правоохранительные органы.
Спустя 18 дней, как сообщили в волонтерском движении «Lider.kz» в Актау, молодой человек сам вышел на связь и сообщил, что он жив. Для подтверждения он записал видеообращение.
Напомним, 18-летний Аскар Кылышбеков пропал 2 декабря.
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