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ЛАДА.kz » Происшествия

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 19:32

Просмотров: 1241

Пропавший 18 дней назад житель Мангистау сам вышел на связь

Поисками молодого человека занимались волонтеры всей страны.

Фото предоставили волонтеры «Lider.kz» в Актау
Как стало известно, у 18-летнего жителя Шетпе произошел конфликт в семье. По этой причине он ушел из дома и уехал в Алматы.

В поисках парня приняли участие добровольцы волонтерского движения «Lider.kz» по всему Казахстану, а также правоохранительные органы.

Спустя 18 дней, как сообщили в волонтерском движении «Lider.kz» в Актау, молодой человек сам вышел на связь и сообщил, что он жив. Для подтверждения он записал видеообращение.

Напомним, 18-летний Аскар Кылышбеков пропал 2 декабря.



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