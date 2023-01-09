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ЛАДА.kz » Происшествия

Кая Снегова

Опубликовано: Сегодня, 18:54

Просмотров: 2066

На трассе Актау-Акшукур в ДТП погибли три человека

Дорожно-транспортное происшествие случилось в районе поселке Акшукур 9 января. Водитель автомашины ZAZ Chance, не справившись с рулевым управлением, выехал на встречную полосу и столкнулся с автобусом King Long. Об этом сообщили в департаменте полиции Мангистауской области.

Скрин видео
ДТП произошло сегодня, 9 января, около 15:35 на 14-м километре трассы Актау-Акшукур.

- Водитель автомашины ZAZ Chance, не справившись с рулевым управлением, выехал на встречную полосу и столкнулся с автобусом King Long. В результате ДТП три человека погибли на месте происшествия. Данный факт зарегистрирован в Едином реестре досудебных расследований отдела полиции Тупкараганского района по части 4 статьи 345 УК РК (Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами), - сообщает департамент полиции Мангистауской области.



В департаменте полиции Мангистауской области просят водителей и пешеходов быть предельно осторожными на дорогах в связи со снегом и возможностью гололёда.



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