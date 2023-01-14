Одинокий лебедь замерзает в Актау

Замерзающий лебедь. Фото предоставил местный житель Николай
Местный житель Николай со своей семьей на прогулке по набережной 14 микрорайона у инсталляции «I love Aktau» заметил лебедя, который оказался закован льдами нашего Каспия.
Лебедь, по словам Николая, начал немного передвигаться, но сам взлететь уже не сможет.
Lada.kz направила информацию по данному факту в областную территориальную инспекцию Комитета лесного хозяйства и животного мира.
- Если его не спасти, то он замерзнет. Мы вызвали полицию, но они приехали, сфотографировали и уехали, сославшись на то, что птица в нормальном состоянии, - говорит мужчина.
Лебедь, по словам Николая, начал немного передвигаться, но сам взлететь уже не сможет.
Lada.kz направила информацию по данному факту в областную территориальную инспекцию Комитета лесного хозяйства и животного мира.
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