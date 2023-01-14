Одинокий лебедь замерзает в Актау

- Если его не спасти, то он замерзнет. Мы вызвали полицию, но они приехали, сфотографировали и уехали, сославшись на то, что птица в нормальном состоянии, - говорит мужчина.

Местный житель Николай со своей семьей на прогулке по набережной 14 микрорайона у инсталляции «I love Aktau» заметил лебедя, который оказался закован льдами нашего Каспия.Лебедь, по словам Николая, начал немного передвигаться, но сам взлететь уже не сможет.Lada.kz направила информацию по данному факту в областную территориальную инспекцию Комитета лесного хозяйства и животного мира.